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РИА Новости

Сторонники Атамбаева проведут митинг в его день рождения 17 сентября

08:52 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева проведут митинг в его день рождения 17 сентября, сообщила в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook советница бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева.
"Вчера оставили в мэрии Бишкека уведомление о проведении мирной акции в честь дня рождения экс-президента Алмазбека Атамбаева в парке Горького 17 сентября 2019 года", - написала она.
По словам Жолдубаевой, там же будет организована точка по сбору пожеланий и поздравлений, которые передадут экс-президенту. "Приглашаем всех горожан и гостей столицы", - добавила она.
Свой 63-й день рождения Атамбаев встретит в СИЗО Государственного комитета Госбезопасности. Он водворен под стражу до 26 октября решением Первомайского районного суда Бишкека.
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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