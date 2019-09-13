Сторонники Атамбаева проведут митинг в его день рождения 17 сентября

БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева проведут митинг в его день рождения 17 сентября, сообщила в пятницу на своей странице в социальной сети Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева проведут митинг в его день рождения 17 сентября, сообщила в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook советница бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева.

"Вчера оставили в мэрии Бишкека уведомление о проведении мирной акции в честь дня рождения экс-президента Алмазбека Атамбаева в парке Горького 17 сентября 2019 года", - написала она.

По словам Жолдубаевой, там же будет организована точка по сбору пожеланий и поздравлений, которые передадут экс-президенту. "Приглашаем всех горожан и гостей столицы", - добавила она.

Свой 63-й день рождения Атамбаев встретит в СИЗО Государственного комитета Госбезопасности. Он водворен под стражу до 26 октября решением Первомайского районного суда Бишкека.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.