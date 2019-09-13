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РИА Новости

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

08:51 13.09.2019 (обновлено: 11:16 13.09.2019)
119175
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что у артиста заблокировали счета в Сбербанке и СДМ-Банке.
В свою очередь, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в разговоре с РИА Новости назвал эту информацию "очередным бредом".
В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Однако тогда Рыбак также опроверг эту информацию.
Ведущий телевидения Андрей Малахов
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ФНСФилипп КиркоровОбщество
Популярные комментарии
вот правда им больше заняться нечем? раньше воровали эшелонами и самолётами, теперь миллионами и миллиардами бюджетными! ФНС не может до них дотянуться! руки коротки... или естественно не хотят по определённым причинам! А вот наших артистов, которые нас развлекают и веселят, я бы вообще законодательно освободил от налогов! Мы с вами сами скинулись на их концерты, они нас порадовали, причём здесь государство? Объясню: собрать налоги и разворовать...))
13 сентября, 09:19
ya imeumnenie
134111177
Налоги нужно платить. Хотя бы для того, чтобы не орали что кассы пусты и не откуда оплачивать пенсионеров. Налоги долны платить все!!!
13 сентября, 09:41
Прохожий Мимо
169910014
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