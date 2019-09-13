ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что у артиста заблокировали счета в Сбербанке и СДМ-Банке.
В свою очередь, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в разговоре с РИА Новости назвал эту информацию "очередным бредом".
В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Однако тогда Рыбак также опроверг эту информацию.
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