ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

Отмечается, что у артиста заблокировали счета в Сбербанке и СДМ-Банке.

В свою очередь, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в разговоре с РИА Новости назвал эту информацию "очередным бредом".

В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей. Однако тогда Рыбак также опроверг эту информацию.