Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T08:50Z
https://ria.ru/20190913/1558639847.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/65/1556316568_0:360:3000:2048_1036x0_80_0_0_70a8c32960a78ff3125d580b95c9f06c.jpg
РИА Новости

ВЭБ планирует обновить транспорт российских городов, сообщил "Коммерсант"

08:50 13.09.2019
388
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНизкопольный двухсекционный трамвайный вагон 71-923М "Богатырь М" на стенде компании "ПК Транспортные системы" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Низкопольный двухсекционный трамвайный вагон 71-923М Богатырь М на стенде компании ПК Транспортные системы на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Низкопольный двухсекционный трамвайный вагон 71-923М "Богатырь М" на стенде компании "ПК Транспортные системы" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором стал ВЭБ, который рассчитывает получить на нее средства ФНБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект программы.
По данным издания, на старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся "в высокой степени готовности",— в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 миллиардов рублей, из них 196 миллиардов пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тысячи автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов, 1,3 тысячи троллейбусов), 112 миллиардов рублей - на реконструкцию инфраструктуры.
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
10 сентября, 15:32РИА Новости
В Москве время в пути на транспорте без турникетов сократилось на 25%
"Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах", - пояснил газете зампред ВЭБа Артем Довлатов. У ВЭБа есть для этого все необходимые инструменты поддержки, говорят там: кредитование, концессии, лизинговые продукты.
Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 миллиардов рублей), 25% - капитальный грант, 60% - заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 миллиардов рублей платы концедента ежегодно. Предполагается, что объем софинансирования из федерального бюджета не превысит 3 тысяч рублей на жителя города и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.
В Минпромторге сказали газете, что проект туда не поступал, но отметили готовность принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минтрансе сказали лишь, что министерство "привлекается к обсуждению данных вопросов".
Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тысячи городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 миллиона человек) может обойтись в 2,1 триллиона рублей, говорится в проекте. В частности, будут закуплены 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов, 3,5 тысячи электробусов.
Здание Внешэкономбанка, Проспект академика Сахарова, 9
2 сентября, 15:58Теплоснабжение
"Т Плюс" и ВЭБ планируют привлечь 100 млрд рублей в развитие теплоснабжения
1311012
Обсудить 0
ВнешэкономбанкМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ
РИА
Новости
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему нельзя "заливать" экономику деньгами
Остров Кунашир
Делегация из Японии прибыла на Кунашир для переговоров по утилизации мусора
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста
Лента
новостей
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф заявил, что не верит в нацпроекты
Добыча нефти
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
Ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади
Композитор "Игры престолов" рассказал, почему любит музыку Билли Айлиш
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф: налоговый маневр в нефтяной отрасли привел к огромным потерям денег
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал причину роста числа аварий в нефтегазовой сфере
Сергей Сторчак
Сторчак назвал размер долга зарубежных стран перед Россией
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс
Бизнес в России больше не трясет от налоговиков, заявил Чубайс
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
В Кремле оценили идею Грефа повысить зарплаты полицейским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния