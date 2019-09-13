ВЭБ планирует обновить транспорт российских городов, сообщил "Коммерсант"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором стал ВЭБ, который рассчитывает получить на нее средства ФНБ, пишет газета Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором стал ВЭБ, который рассчитывает получить на нее средства ФНБ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект программы.

По данным издания, на старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся "в высокой степени готовности",— в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 миллиардов рублей, из них 196 миллиардов пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тысячи автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов, 1,3 тысячи троллейбусов), 112 миллиардов рублей - на реконструкцию инфраструктуры.

"Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах", - пояснил газете зампред ВЭБа Артем Довлатов. У ВЭБа есть для этого все необходимые инструменты поддержки, говорят там: кредитование, концессии, лизинговые продукты.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 миллиардов рублей), 25% - капитальный грант, 60% - заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 миллиардов рублей платы концедента ежегодно. Предполагается, что объем софинансирования из федерального бюджета не превысит 3 тысяч рублей на жителя города и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

В Минпромторге сказали газете, что проект туда не поступал, но отметили готовность принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минтрансе сказали лишь, что министерство "привлекается к обсуждению данных вопросов".