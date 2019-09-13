Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ). Об этом пишет Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, сырье с проекта "Ямал СПГ" ("Новатэк") перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое теперь направляется в Клайпеду.

Собеседники издания уточнили, что продавцом выступила Total, а покупателем — литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименованная в Ignitis).

В январе сообщалось, что Ignitis заключила соглашение с Total по поставке некоего груза на спотовой основе, который должен поступить в начале третьего квартала.

Источник, близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

При этом в Total и Achema от комментариев отказались, а в Ignitis заявили, что не отвечают на вопросы по СПГ.

По словам собеседников газеты, цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около 142 долларов за тысячу кубометров). Именно к NBP привязан основной контракт, по которому Литва получает газ от норвежской Equinor.

Как отмечает издание, в этом году закупки СПГ Вильнюсом из-за снижения цен выросли на 70%, причем значимую роль начало играть российское сырье. Речь идет о поставках небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка" в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров.

На этот раз в Клайпеду впервые придет крупнотоннажный груз.