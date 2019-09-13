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РИА Новости

Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ

08:31 13.09.2019 (обновлено: 14:26 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМакет резервуара для сжиженного природного газа
Макет резервуара для сжиженного природного газа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Макет резервуара для сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным газеты, сырье с проекта "Ямал СПГ" ("Новатэк") перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое теперь направляется в Клайпеду.
Собеседники издания уточнили, что продавцом выступила Total, а покупателем — литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименованная в Ignitis).
В январе сообщалось, что Ignitis заключила соглашение с Total по поставке некоего груза на спотовой основе, который должен поступить в начале третьего квартала.
Источник, близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.
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При этом в Total и Achema от комментариев отказались, а в Ignitis заявили, что не отвечают на вопросы по СПГ.
По словам собеседников газеты, цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около 142 долларов за тысячу кубометров). Именно к NBP привязан основной контракт, по которому Литва получает газ от норвежской Equinor.
Как отмечает издание, в этом году закупки СПГ Вильнюсом из-за снижения цен выросли на 70%, причем значимую роль начало играть российское сырье. Речь идет о поставках небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка" в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров.
На этот раз в Клайпеду впервые придет крупнотоннажный груз.
"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
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Ямал СПГНоватэкРоссияЛитваЭкономика
Популярные комментарии
Газпром продает СПГ в Европу через крупные компании. Даже США покупает по той же схеме. Танкер из Ямала подгоняют к Норвегии, перекачивают на другой танкер и "вуаля" газ стал не "агрессивным" Американцы уже несколько раз проделали этот фокус, продав европейцам этот газ как свой. Только бизнес, ничего личного.
13 сентября, 10:02
Владимир Сергеевич Тахаутдинов
5192200
Нет чтоб напрямую . но .. логики никакой и выстрел в ногу . Амеры покупаютв Ямале и перепродают вассалам как свой . Бизнес процветает . Браво американцы . Объявить санкции . но потом продавать газ как свой , могут только американцы . Поляки и украинцы тоже покупают как американский, а вот бонусы капают в банк США, но никак не в банки Европы и тем более Украины . Красиво обули Европу
13 сентября, 10:00
levshavova53 новожилов владимир степанович .
45131000
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