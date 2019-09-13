Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T13:24Z
https://ria.ru/20190913/1558639569.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_0562303fe6d44835ec632b77360c95c2.jpg
РИА Новости

В ХМАО байкеры силой отбирали имущество у пытавшихся выйти из их клуба

08:26 13.09.2019 (обновлено: 13:24 13.09.2019)
8114
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. В Сургуте члены байкерского сообщества силой отбирали имущество у мужчин, пытавшихся покинуть клуб, сообщили в городском управлении МВД.
Летом в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в начале года вступил в один из местных байкерских клубов, но потом его вынудили покинуть группу из-за несогласия с ее правилами. Позднее его заперли в гараже, удерживали там всю ночь, угрожали ножом, избили и заставили написать расписку о передачи им своей иномарки.
"На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое имущество, а когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию", — рассказали в УМВД.
Оперативники быстро задержали подозреваемых: менеджера одного из магазинов и его сообщника.
Через несколько дней в дежурную часть пришел еще один бывший член байкерского клуба, у которого, по его словам, из дома похитили бытовую технику и компьютер. В полиции установили причастность к преступлению члена все того же сообщества.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Люди в костюмах Черепашек-ниндзя
11 марта, 14:41Туризм
В Петербурге люди просят защиты от ростовых кукол, вымогающих деньги
Как отметили в ведомстве, четверо подозреваемых при задержании оказали неповиновение полицейским и за это их уже привлекли к административной ответственности. Пятый скрылся, но спустя пару дней нашли и его.
В помещении байкерского клуба сотрудники полиции обнаружили оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, в том числе самодельный, а также патроны различного калибра. Возбуждено уголовные дела.
"У сотрудников полиции есть все основания предполагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий участников данного сообщества", — добавили в УМВД, попросив их обратиться в ведомство.
Двое. Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1990-е
29 июня 2018, 08:00РИА Новости
Панки, байкеры, модники: чем "фальшаки" отличаются от настоящих неформалов
651632482
Обсудить 2
РоссияХанты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния