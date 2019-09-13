В ХМАО байкеры силой отбирали имущество у пытавшихся выйти из их клуба

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. В Сургуте члены байкерского сообщества силой отбирали имущество у мужчин, пытавшихся покинуть клуб, сообщили в городском управлении МВД.

Летом в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в начале года вступил в один из местных байкерских клубов, но потом его вынудили покинуть группу из-за несогласия с ее правилами. Позднее его заперли в гараже, удерживали там всю ночь, угрожали ножом, избили и заставили написать расписку о передачи им своей иномарки.

"На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое имущество, а когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию", — рассказали в УМВД.

Оперативники быстро задержали подозреваемых: менеджера одного из магазинов и его сообщника.

Через несколько дней в дежурную часть пришел еще один бывший член байкерского клуба, у которого, по его словам, из дома похитили бытовую технику и компьютер. В полиции установили причастность к преступлению члена все того же сообщества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, четверо подозреваемых при задержании оказали неповиновение полицейским и за это их уже привлекли к административной ответственности. Пятый скрылся, но спустя пару дней нашли и его.

В помещении байкерского клуба сотрудники полиции обнаружили оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, в том числе самодельный, а также патроны различного калибра. Возбуждено уголовные дела.