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РИА Новости

Число японцев, отметивших столетний юбилей, впервые превысило 70 тысяч

08:20 13.09.2019
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© РИА Новости / Ксения НакаМестные жители в Фукуоке, Япония
Местные жители в Фукуоке, Япония
© РИА Новости / Ксения Нака
Местные жители в Фукуоке, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Число японцев, отметивших 100-летний юбилей, впервые в истории страны превысило 70 тысяч, подавляющее большинство из них женщины, сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии государственного праздника Дня почитания пожилых людей, который отмечается в понедельник.
Всего в Японии число тех, кому уже исполнилось 100 лет, составило более 71 тысячи человек. Из них мужчин 8463 человека, а женщин 62,7 тысячи человек, что составляет около 88% от общего числа.
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Число людей, перешагнувших 100-летний рубеж, за год стало больше на 1453 человека. Рекорд ежегодно обновляется последние 49 лет. Когда подобное исследование было начато в 1963 году, в Японии было всего 153 человека старше 100 лет. Только за последние 30 лет число 100-летних выросло в 23 раза.
Министерство считает, что основными причинами долголетия являются "прогресс в технологиях медицинского обслуживания и усилия для укрепления здоровья". Власти обещают "оказывать поддержку для того, чтобы люди, даже достигнув очень преклонного возраста, могли жить здоровой полноценной жизнью".
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