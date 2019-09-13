Число японцев, отметивших столетний юбилей, впервые превысило 70 тысяч

ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Число японцев, отметивших 100-летний юбилей, впервые в истории страны превысило 70 тысяч, подавляющее большинство из них женщины, сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии государственного праздника Дня почитания пожилых людей, который отмечается в понедельник.

Всего в Японии число тех, кому уже исполнилось 100 лет, составило более 71 тысячи человек. Из них мужчин 8463 человека, а женщин 62,7 тысячи человек, что составляет около 88% от общего числа.

Число людей, перешагнувших 100-летний рубеж, за год стало больше на 1453 человека. Рекорд ежегодно обновляется последние 49 лет. Когда подобное исследование было начато в 1963 году, в Японии было всего 153 человека старше 100 лет. Только за последние 30 лет число 100-летних выросло в 23 раза.