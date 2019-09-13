Москва и Омская область договорились о сотрудничестве в различных сферах

ОМСК, 13 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков в рамках Дней Омской области в Москве, которые проходят 12 и 13 сентября, подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство Омской области.

"Для нас дружба с Москвой очень дорога. Исторически Омская область с Москвой связана уже не одно десятилетие, начиная еще со времен Великой Отечественной войны, когда несколько десятков предприятий переехали в Омск, переехал и драматический театр имени Вахтангова. Сегодня наши связи по-прежнему крепки. Это и сотрудничество между предприятиями в сфере промышленности, между омскими и московскими институтами", - сказал Бурков.

Омский губернатор отметил, что также конструктивное взаимодействие сложилось у региона с Москвой в сфере образования, здравоохранения, культуры. Соглашение, по его словам, открывает для Омской области новые возможности для развития торгово-экономических отношений.

"Омская область – важный партнер Москвы. И я очень рад, что с каждым годом у нас углубляется сотрудничество, растут экономические связи. Новое соглашение, надеюсь, даст толчок дальнейшему развитию наших дружеских и экономических связей на благо Москвы и жителей Омской области", - сказал в свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ развивает положения предыдущего двустороннего соглашения, подписанного в 2014 году. Предусмотрено, что регионы будут создавать условия для расширения межрегиональной кооперации в различных сферах, таких как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение и так далее.