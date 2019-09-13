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РИА Новости

В Балтиморе подняли в воздух шар с Трампом в образе крысы

08:14 13.09.2019 (обновлено: 08:19 13.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Жители американского города Балтимор в штате Мэриленд перед визитом американского президента Дональда Трампа подняли в воздух гигантский шар, изображающий его в образе крысы, передает телеканал CBS News.
Ранее президент США неоднократно критиковал конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который "заражен преступностью и крысами". Многие демократы заявили, что высказывания Трампа граничат с расизмом, поскольку сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.
Согласно телеканалу, шар подняли над улицей Президент-стрит со стикером "Борись с фашизмом, останови Трампа". По словам протестующих, цель – показать Трампу, как его слова и действия влияют на обычных людей. Крыса одета в костюм с красным галстуком и помадой, описывает телеканал. В правой "лапке" она держит маленький телефон.
Кроме того, там появился знак с предложением переименовать улицу в "проспект президента Барака Обамы" в честь экс-президента США.
Это первый визит Трампа в Балтимор в качестве президента, напоминает телеканал. Перед его прибытием в городе, где он должен был выступить перед своими сторонниками и конгрессменами-республиканцам, прошли многочисленные акции протеста.
Это не первый случай, когда Трампа встречает его надувная копия. В начале июня в Лондоне прошли акции протеста в связи с визитом Трампа в Великобританию. Активисты запустили на парламентской площади в центре британской столицы шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца-Трампа с мобильным телефоном в руке. Точно такой же шар, только поменьше, поднимался в воздух и год назад – во время рабочего визита президента США в Британию.
Президент США Дональд Трамп
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