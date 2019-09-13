В Балтиморе подняли в воздух шар с Трампом в образе крысы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Жители американского города Балтимор в штате Мэриленд перед визитом американского президента Дональда Трампа подняли в воздух гигантский шар, изображающий его в образе крысы, передает телеканал Жители американского города Балтимор в штате Мэриленд перед визитом американского президента Дональда Трампа подняли в воздух гигантский шар, изображающий его в образе крысы, передает телеканал CBS News

Ранее президент США неоднократно критиковал конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает в палате представителей за многочисленные расследования против президента и членов его семьи. Трамп заявлял, что Каммингс совершенно не заботится о своем округе в Балтиморе, который "заражен преступностью и крысами". Многие демократы заявили, что высказывания Трампа граничат с расизмом, поскольку сам Каммингс, как и большинство его избирателей, принадлежит к афроамериканскому меньшинству.

The giant rat balloon in President Trump's image is sitting along President Street, just waiting for the president to arrive. https://t.co/qnz2nNOnDu — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) September 12, 2019

Согласно телеканалу, шар подняли над улицей Президент-стрит со стикером "Борись с фашизмом, останови Трампа". По словам протестующих, цель – показать Трампу, как его слова и действия влияют на обычных людей. Крыса одета в костюм с красным галстуком и помадой, описывает телеканал. В правой "лапке" она держит маленький телефон.

Кроме того, там появился знак с предложением переименовать улицу в "проспект президента Барака Обамы" в честь экс-президента США.

Это первый визит Трампа в Балтимор в качестве президента, напоминает телеканал. Перед его прибытием в городе, где он должен был выступить перед своими сторонниками и конгрессменами-республиканцам, прошли многочисленные акции протеста.