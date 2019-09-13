Опубликован новый рейтинг популярных смартфонов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов с рекомендациями, как правильно выбрать устройство.
"С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился — это Samsung Galaxy S10+", — говорится в сообщении.
Следом за ним идут:
—Samsung Galaxy Note 10;
—Samsung Galaxy Note 10+;
—OnePlus 7 и 7 Pro;
—Asus Zenfone 6;
—Sony Xperia 1;
—Oppo Reno;
—Google Pixel 3a;
—Google Pixel 3a XL;
—Xiaomi Mi 9T;
—Samsung Galaxy A80.
"Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами", — отмечается в сообщении.
Всего в исследование вошло 23 новых модели. Все представленные товары прошли испытания по 231 параметру в одних и тех же лабораторных условиях, а основным критерием оценки стала камера.
"Самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в середине октября будут опубликованы результаты исследования смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, презентация которых прошла на этой неделе.
2 августа 2018, 08:18РИА НовостиСмартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества