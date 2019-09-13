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РИА Новости

Опубликован новый рейтинг популярных смартфонов

08:07 13.09.2019 (обновлено: 12:31 13.09.2019)
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Samsung
Стенд компании Samsung
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов с рекомендациями, как правильно выбрать устройство.

"С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился — это Samsung Galaxy S10+", — говорится в сообщении.

Следом за ним идут:
Samsung Galaxy Note 10;
Samsung Galaxy Note 10+;
OnePlus 7 и 7 Pro;
Asus Zenfone 6;
Sony Xperia 1;
Oppo Reno;
Google Pixel 3a;
Google Pixel 3a XL;
Xiaomi Mi 9T;
Samsung Galaxy A80.
"Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами", — отмечается в сообщении.
Всего в исследование вошло 23 новых модели. Все представленные товары прошли испытания по 231 параметру в одних и тех же лабораторных условиях, а основным критерием оценки стала камера.
"Самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в середине октября будут опубликованы результаты исследования смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, презентация которых прошла на этой неделе.
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2 августа 2018, 08:18РИА Новости
Смартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества
36961058
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International Consumer Research and TestingРоскачествоAppleSamsung GroupРоссияТехнологии
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Самыми популярными смарфонами стали флагманы? То есть все берут смартфона за 40+ т.р.? Автор, не путай теплое с мягким. Самые популярные смартфоны в бюджете 10-15 т.р.
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Александр В
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