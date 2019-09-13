Опубликован новый рейтинг популярных смартфонов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов с рекомендациями, как правильно выбрать устройство.

"С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился — это Samsung Galaxy S10+", — говорится в сообщении.

Следом за ним идут:

— Samsung Galaxy Note 10; Samsung Galaxy Note 10; — Samsung Galaxy Note 10+; Samsung Galaxy Note 10+; — OnePlus 7 и 7 Pro; OnePlus 7 и 7 Pro; — Asus Zenfone 6; Asus Zenfone 6; — Sony Xperia 1; Sony Xperia 1; — Oppo Reno; Oppo Reno; — Google Pixel 3a; Google Pixel 3a; — Google Pixel 3a XL; Google Pixel 3a XL; — Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T; — Samsung Galaxy A80. Samsung Galaxy A80.

"Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами", — отмечается в сообщении.

Всего в исследование вошло 23 новых модели. Все представленные товары прошли испытания по 231 параметру в одних и тех же лабораторных условиях, а основным критерием оценки стала камера.

"Самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора", — отмечается в сообщении.