Священник, повторно оказавшийся в центре скандала, уехал с Урала

"Отец Дионисий (Васецкий) вместе с епископом Магнитогорской епархии Иннокентием и другими священниками был переведен в другую епархию, у нас он больше не служит. Это произошло 30 августа. Он переведен в Казань", - сказал собеседник агентства.

В конце прошлого года священник Дионисий Васецкий уже попадал в скандал. Сообщалось, что на него обратилась с жалобой помощница руководителя отдела по церковной благотворительности Магнитогорской епархии. Женщина жаловалась на оскорбления со стороны священника и на то, что он несколько раз ее ударил. Однако в имеющемся у РИА Новости ответе на жалобу из управделами Московской патриархии приводилось, в частности, мнение епископа Магнитогорского Иннокентия, что "в сложившейся ситуации очевидно виноваты обе стороны", при этом применение к женщине физической силы, как отмечается в ответе, "отрицают и священник Дионисий Васецкий, и опрошенные свидетели".