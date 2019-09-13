Священник, повторно оказавшийся в центре скандала, уехал с Урала

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Служитель Магнитогорской епархии отец Дионисий Васецкий, повторно оказавшийся в центре скандала из-за высказывания в соцсети, покинул епархию и теперь служит в Казани, сообщил РИА Новости секретарь епархии иерей Лев Баклицкий.
По данным местных СМИ, в соцсети "ВКонтакте" пользователь Денис Васецкий грубо ответил другому пользователю на странице, посвященной городу Магнитогорску, применив в беседе оскорбительную лексику. Сейчас его комментарий удален со страницы соцсети.
"Отец Дионисий (Васецкий) вместе с епископом Магнитогорской епархии Иннокентием и другими священниками был переведен в другую епархию, у нас он больше не служит. Это произошло 30 августа. Он переведен в Казань", - сказал собеседник агентства.
В епархии уточнили, что комментировать действия Васецкого не будут. Комментарием самого священника РИА Новости не располагает.
В конце прошлого года священник Дионисий Васецкий уже попадал в скандал. Сообщалось, что на него обратилась с жалобой помощница руководителя отдела по церковной благотворительности Магнитогорской епархии. Женщина жаловалась на оскорбления со стороны священника и на то, что он несколько раз ее ударил. Однако в имеющемся у РИА Новости ответе на жалобу из управделами Московской патриархии приводилось, в частности, мнение епископа Магнитогорского Иннокентия, что "в сложившейся ситуации очевидно виноваты обе стороны", при этом применение к женщине физической силы, как отмечается в ответе, "отрицают и священник Дионисий Васецкий, и опрошенные свидетели".