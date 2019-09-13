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РИА Новости

В Приморье камера сняла медведей, тигра и бурундука в брошенном ГАЗ-66

07:51 13.09.2019 (обновлено: 16:51 13.09.2019)
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© Фото : официальный сайт национального парка "Земля леопарда"Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела медведя в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66
Фотоловушка в нацпарке Земля леопарда в Приморье запечатлела медведя в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66
© Фото : официальный сайт национального парка "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела двух медведей, тигра, бурундука и ворона в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66, сообщает учреждение.
На Youtube-канале нацпарка опубликовано видео, на котором видно, как упитанный гималайский медведь забирается в кабину грузовика, стоящую на земле, обследует ее, что-то случайно ломает в ней и вздрагивает от неожиданности. Далее на камеру у кабины машины попадает уже другой гималайский медведь поменьше, а после - тигр.
"Проржавевший каркас знаменитого советского грузовика в лесу – "эхо" бурной хозяйственной деятельности XX века. Обнаружив кабину от ГАЗ-66, ученые "Земли леопарда" решили запечатлеть на скрытую камеру, что же происходит здесь во время их отсутствия... Фотоловушка запечатлела у кабины двух медведей, амурского тигра и несколько других лесных обитателей", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что больше других остов грузовика ГАЗ-66 привлек к себе одного из медведей, который провел в кабине в общей сложности несколько часов. Здесь зверь отдыхал, обедал и укрывался от дождя, добавляют специалисты.
"Популярность кабины среди животных неслучайна: она ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметна местным "жителям". Предмет может выполнять функцию меточной площадкой, где звери оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться самые разные важные сообщения", - отметил сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш.
Гималайский медведь
7 сентября, 06:25Туризм
В заповеднике "Земля леопарда" гималайский медведь изучил фотоловушку
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