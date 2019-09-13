В Приморье камера сняла медведей, тигра и бурундука в брошенном ГАЗ-66

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела двух медведей, тигра, бурундука и ворона в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66, сообщает учреждение.

На Youtube-канале нацпарка опубликовано видео, на котором видно, как упитанный гималайский медведь забирается в кабину грузовика, стоящую на земле, обследует ее, что-то случайно ломает в ней и вздрагивает от неожиданности. Далее на камеру у кабины машины попадает уже другой гималайский медведь поменьше, а после - тигр.

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"Проржавевший каркас знаменитого советского грузовика в лесу – "эхо" бурной хозяйственной деятельности XX века. Обнаружив кабину от ГАЗ-66, ученые "Земли леопарда" решили запечатлеть на скрытую камеру, что же происходит здесь во время их отсутствия... Фотоловушка запечатлела у кабины двух медведей, амурского тигра и несколько других лесных обитателей", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что больше других остов грузовика ГАЗ-66 привлек к себе одного из медведей, который провел в кабине в общей сложности несколько часов. Здесь зверь отдыхал, обедал и укрывался от дождя, добавляют специалисты.