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РИА Новости

Пункт пропуска в ЕАО на границе с Китаем возобновит работу после паводка

07:50 13.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на подтопленной паводком дороге
Автомобиль на подтопленной паводком дороге
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Автомобиль на подтопленной паводком дороге
ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, который в течение 1,5 месяца был закрыт из-за паводков, возобновит работу со следующей недели, сообщает Биробиджанская таможня в пятницу.
Ранее сообщалось, что со 2 августа в области из-за высокого уровня воды в реке Амур приостановлено международное сообщение в пункте пропуска "Нижнеленинское" (ЕАО) – "Тунцзян" (КНР). Паводком подтопило приграничные районы и в Китае. Из-за паводка на Амуре были объявлены режимы ЧС в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.
"С 16 сентября после полутора месяцев простоя из-за наводнения на Амуре открывается пункт пропуска Нижнеленинское на российско-китайской границе в Еврейской автономной области. Пока будет работать только пассажирское направление. Грузовое направление откроется, когда установится допустимый уровень воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфраструктура пункта пропуска Нижнеленинское восстанавливается после подтопления. Административное здание, рабочие кабинеты, пассажирский зал, прилегающая территория приведены в порядок. Технические средства таможенного контроля установлены. Проведена проверка программных средств.
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