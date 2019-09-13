Пункт пропуска в ЕАО на границе с Китаем возобновит работу после паводка

ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, который в течение 1,5 месяца был закрыт из-за паводков, возобновит работу со следующей недели, сообщает Биробиджанская таможня в пятницу.

Ранее сообщалось, что со 2 августа в области из-за высокого уровня воды в реке Амур приостановлено международное сообщение в пункте пропуска "Нижнеленинское" (ЕАО) – "Тунцзян" (КНР). Паводком подтопило приграничные районы и в Китае. Из-за паводка на Амуре были объявлены режимы ЧС в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.