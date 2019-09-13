НАСА провело учебную эвакуацию экипажа "вернувшегося из космоса" Starliner

Как сообщило НАСА, специалисты ведомства и компании Boeing, которая строит корабль по контракту, "отработали шаги по обнаружению аппарата Starliner и безопасному извлечению экипажа". Испытание прошло еще в среду, однако сообщили о нем позднее.

Компания Boeing наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельной доставки американских астронавтов на МКС. В отличие от SpaceX, которая в беспилотном режиме запустила корабль Crew Dragon в марте 2019 года, Boeing пока не испытывал свой новый корабль Starliner в реальном полете. Ранее планировалось, что его первый беспилотный рейс состоится в августе текущего года, но сейчас дата его не определена. В США рассчитывают, что первые пилотируемые запуски обоих кораблей достоятся до конца 2019 года, но точных сроков не называется.