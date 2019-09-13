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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Индии не менее 11 человек утонули во время выполнения религиозного обряда

07:27 13.09.2019 (обновлено: 11:30 13.09.2019)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек утонули, трое пропали без вести в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш после того, как лодка с верующими перевернулась во время выполнения религиозного обряда.
"Мы спасли пять из 16 человек и обнаружили 11 погибших. Сейчас ведется поисковая операция, мы пытаемся установить местонахождение остальных людей", - сообщил агентству ANI заместитель начальника полиции штата Ахиль Патель.
Инцидент произошел в столице региона городе Бхопале во время празднования фестивали Ганеш Чатуртхи, который является одним из самых важных для индусов. Он посвящен богу мудрости и изобилия Ганешу, который изображается с туловищем человека и головой слона.
Во время праздника паломники приносят к статуям божества фрукты, молоко, сладости и прочие подношения. В некоторых районах страны принято лепить из глины новые статуи Ганеша, а старые – опускать в реки. Паломники опускают в воду тысячи других предметов, так или иначе связанных с почитанием этого бога.
Во время выполнения этого обряда лодки с паломниками нередко переворачиваются, что влечет за собой человеческие жертвы. В общей сложности фестиваль длится десять дней, за это время его посещают десятки, а то и сотни тысяч индусов.
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Религия и мировоззрениерелигияИндияВ мире
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