Омский губернатор Бурков открыл в Москве фотовыставку о регионе

ОМСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл в парке "Красная Пресня" в Москве фотовыставку достопримечательностей региона "Омская область – настоящая Сибирь", сообщает областное правительство.

В парке разместили 30 стендов с фотополотнами, на которых москвичи и гости столицы смогут увидеть самые узнаваемые места и визитные карточки Омской области – Любинский проспект, Драматический театр, музей им. М.А. Врубеля, музей-заповедник "Старина Сибирская", а также фотоколлекцию уникальных природных объектов – озеро Эбейты, парк "Птичья гавань", знаменитые муромцевские озера. В экспозиции также художественные фотоснимки о наиболее ярких событиях из жизни города и региона, таких как, например, Сибирский международный марафон.

"Если вы помните знаменитые слова Ломоносова, он говорил, что богатство России прирастать будет Сибирью. Вот сейчас на фотовыставке мы видим всю эту красоту вот этого Сибирского богатства. Дни нашего региона в Москве дадут дополнительный приток туристов. Хотелось бы выразить слова благодарности правительству Москвы за возможность действительно продемонстрировать всю красоту нашего региона, все преимущества, которые сегодня есть у нас, представителей Западной Сибири", - сказал Бурков в ходе церемонии открытия выставки.

Он пригласил гостей и участников фотовыставки познакомиться с достопримечательностями Омской области, чтобы больше узнать о регионе, увидеть его богатство и разнообразие, а возможно и посетить лично. Виртуальную экскурсию для почетных гостей провел министр культуры региона Юрий Трофимов.

"Я с большим удовольствием посмотрел все фотографии. Конечно, есть, что посмотреть на Омской земле. Это и шикарная природа, и памятники, и храмы… Ждите гостей!", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы Виталия Сучкова. Он отметил, что в парк, рядом с которым находится сразу несколько бизнес-центров, включая "Москву-Сити", приходит очень много людей, которые смогут познакомиться с выставкой.