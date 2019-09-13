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РИА Новости

В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

07:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации снят в лесах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах (постановление правительства от 9.09.2019 № 458-п)", - говорится в сообщении.
Режим ЧС был введен 2 июля. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, повсеместно фиксировалось прохождение гроз, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе действует особый противопожарный режим, предполагающий запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.
По данным красноярского лесопожарного центра, в крае в зоне контроля действует девять пожаров на площади 12293 гектаров.
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