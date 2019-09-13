В лесах Красноярского края сняли режим ЧС

"На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах (постановление правительства от 9.09.2019 № 458-п)", - говорится в сообщении.