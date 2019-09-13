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РИА Новости

В правительстве заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня

07:13 13.09.2019 (обновлено: 07:42 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой "регуляторной гильотины". Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. По его словам, отмена устаревших нормативных актов не изменит продолжительность рабочего дня, потому что она установлена Трудовым кодексом.
В России закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года эта норма была закреплена в Кодексе законов о труде (КЗОТ) РФ, а затем - в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в России не менялась. В настоящее время она составляет 40 часов (по восемь часов в день), с двумя выходными днями - в субботу и воскресенье.
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"Регуляторная гильотина"

В среду, 11 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять меры по прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года в рамках "регуляторной гильотины". Чуйченко подтвердил, что в число подпавших под отмену вошел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
В мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм "регуляторной гильотины" предусматривает анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. В середине августа Чуйченко сообщил, что переходный период планируется начать осенью.
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Гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство", - подчеркнул Медведев.
В начале июня Медведев затронул тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю. В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты.
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Жизнь и смерть на работе. Какова цена слишком усердного труда
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"Россия 24"Дмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФКонстантин ЧуйченкоВячеслав ВолодинМоскваРоссияСССРОбщество
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