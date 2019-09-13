В правительстве заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой "регуляторной гильотины". Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в эфире программы "Диалог" на телеканале Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой "регуляторной гильотины". Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24"

Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. По его словам, отмена устаревших нормативных актов не изменит продолжительность рабочего дня, потому что она установлена Трудовым кодексом.

В России закон от 19 апреля 1991 года "О повышении социальных гарантий для трудящихся" установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года эта норма была закреплена в Кодексе законов о труде (КЗОТ) РФ, а затем - в Трудовом кодексе. После этого продолжительность рабочей недели в России не менялась. В настоящее время она составляет 40 часов (по восемь часов в день), с двумя выходными днями - в субботу и воскресенье.

"Регуляторная гильотина"

В среду, 11 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять меры по прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года в рамках "регуляторной гильотины". Чуйченко подтвердил, что в число подпавших под отмену вошел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

В мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм "регуляторной гильотины" предусматривает анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. В середине августа Чуйченко сообщил, что переходный период планируется начать осенью.

Гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство", - подчеркнул Медведев.