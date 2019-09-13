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РИА Новости

Начальника станции "Новосибирск-главный" арестовали за взяточничество

07:10 13.09.2019 (обновлено: 07:18 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
По предварительным данным следствия, начальник станции, имя которого не называется, предложил представителю частной фирмы систематически платить ему за незаконное освобождение компании от проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок и за общее покровительство при оказании услуг по перевозкам по железной дороге.

"В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 тысяч рублей. Десятого августа 2019 года при получении очередной взятки действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали. Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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