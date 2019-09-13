Начальника станции "Новосибирск-главный" арестовали за взяточничество

"В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 тысяч рублей. Десятого августа 2019 года при получении очередной взятки действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.