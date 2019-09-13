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РИА Новости

Пушков оценил слова Зеленского об опасности "Северного потока — 2"

06:30 13.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
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Платить и каяться. Украина хочет денег за то, чего нет"Нафтогаз" хочет, чтобы Россия заплатила ему в том случае, если не удастся договориться о транзите, – рассчитывает на возмещение упущенной выгоды. А как же энергонезависимость?
"Зеленский называет "Северный поток — 2" "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой", - написал сенатор в твиттере.
По его словам, Зеленскому следовало бы прямо сказать, что Киев опасается лишь потери источника средств от прекращения транзита.
"Вот и вся "угроза"", - заключил Пушков.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.
Газодобывающее предприятие на Украине
2 сентября, 10:30РИА Новости
В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.
Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает его "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.
В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Алексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Полагаю, что договор по транзиту газа с Украиной нужно закрывать. Пусть Европа прочувствует сколько им нужно газа для по северным потокам этой зимой. И более чем обусловлено возможностями к транзиту по трубе не подавать. Почему Европа торгует нашим газом? Подавать только для экономической поддержки стран и не более.
13 сентября, 07:02
Nikolay Nik
5310000
Украина, Литва, Латвия, Польша сидят на советских ещё трубах и получают немалые деньги за транзит. И как кукушата выталкивают других птенцов из гнезда, чтобы им доставался весь корм, они пытаются "выкинуть" "Северный поток". Отсюда их вопли про "политическую мотивацию" и прочие телодвижения. А разве плохо, не сеют, не жнут, а кусок хлеба с маслом имеют. Просто в силу географии. Быть лимитрофами для них выгодно. И все их русофобские выходки, истерики, призывы в стиле "Не пущать!", это отчаянные попытки сохранить дармовщину для себя. Ну и попутно прогнуться в поклоне. Перед кем, понятно.
13 сентября, 08:11
lizander_57 Лизандер
2500000
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