Пушков оценил слова Зеленского об опасности "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
"Зеленский называет "Северный поток — 2" "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой", - написал сенатор в твиттере.
По его словам, Зеленскому следовало бы прямо сказать, что Киев опасается лишь потери источника средств от прекращения транзита.
"Вот и вся "угроза"", - заключил Пушков.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.
Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает его "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.
В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.