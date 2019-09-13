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РИА Новости

Токио заявил протест КНДР из-за военного катера в своей экономической зоне

05:28 13.09.2019 (обновлено: 05:48 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЯпония
Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Япония. Архивное фото
ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с инцидентом вокруг обнаружения военного катера КНДР в своей исключительной экономической зоне в Японском море, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
В конце августа в исключительной экономической зоне Японии были обнаружены грузовое судно и скоростной катер, по всей видимости, принадлежащие Северной Корее. Скоростной катер приблизился к патрульному кораблю японской службы безопасности на море и находившийся на катере человек в камуфляжной форме стал угрожать японским пограничникам оружием.
"Мы считаем, что велика вероятность принадлежности судов Северной Корее, по каналам посольства в Пекине был заявлен решительный протест", - приводит слова Суги агентство Киодо.
Согласно информации службы безопасности на море, которая выполняет в Японии функции пограничной службы, 23 августа в мелководной зоне Ямамотай в Японском море, которая относится к исключительной экономической зоне Японии, было обнаружено северокорейское грузовое судно под северокорейским флагом и скоростной катер.
Оба судна вскоре покинули ИЭЗ, однако на следующий день вновь были обнаружены патрульным кораблем службы безопасности на море. На этот раз над катером развевался флаг военно-морского флота Северной Кореи, а на борту были замечены три человека в камуфляжной форме. Катер приблизился к японскому патрульному судну на расстояние около 30 метров. Один из находившихся на борту корейцев был вооружен и направил на японское судно автомат, еще один снимал происходящее на видео. Выстрелов произведено не было.
Служба безопасности на море Японии считает, что инцидент связан с незаконным ловом северокорейскими судами в японской экономической зоне, в частности, с промыслом кальмара.
Об инциденте стало известно в пятницу.
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