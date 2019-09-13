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РИА Новости

Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

05:26 13.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон солдат США загружается в военный самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии выступили на дебатах в четверг за вывод американских войск из Афганистана.
"Мы не можем продолжать требовать от наших вооруженных сил решать проблемы, которые нельзя решить военным путем. Мы не можем бомбами добиться решения", - сказала в ходе теледебатов сенатор Элизабет Уоррен.
"Я был против роста численности войск в Афганистане. Нам не нужны там войска, я верну их домой", - сказал, в свою очередь, лидер опросов Джо Байден. По его словам, он немало спорил на эту тему с военными в свою бытность вице-президентом.
Военнослужащие миссии Решительная поддержка на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 5 сентября 2019
11 сентября, 08:00РИА Новости
Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться
Сенатор Берни Сандерс напомнил, что он единственный из всех десяти кандидатов голосовал против войн в Ираке и Афганистане. "Я не думаю, что мы должны тратить 750 миллиардов долларов на вооруженные силы, когда мы толком не знаем, кто наш враг", - заявил Сандерс.
Мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич, в свою очередь, пообещал ограничить 3 годами любое разрешение конгресса на военные действия за рубежом. По его словам, только так можно добиться того, чтобы войны США не затягивались до бесконечности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "смерти" мирных переговоров, которые США вели с представителями движения "Талибан". Войска США находятся в Афганистане с 2001 года. Условием мирной сделки с талибами должен был стать постепенный вывод американских военных из страны.
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Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
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