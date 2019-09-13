Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии выступили на дебатах в четверг за вывод американских войск из Афганистана.

"Мы не можем продолжать требовать от наших вооруженных сил решать проблемы, которые нельзя решить военным путем. Мы не можем бомбами добиться решения", - сказала в ходе теледебатов сенатор Элизабет Уоррен.

"Я был против роста численности войск в Афганистане. Нам не нужны там войска, я верну их домой", - сказал, в свою очередь, лидер опросов Джо Байден. По его словам, он немало спорил на эту тему с военными в свою бытность вице-президентом.

Сенатор Берни Сандерс напомнил, что он единственный из всех десяти кандидатов голосовал против войн в Ираке и Афганистане. "Я не думаю, что мы должны тратить 750 миллиардов долларов на вооруженные силы, когда мы толком не знаем, кто наш враг", - заявил Сандерс.

Мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич, в свою очередь, пообещал ограничить 3 годами любое разрешение конгресса на военные действия за рубежом. По его словам, только так можно добиться того, чтобы войны США не затягивались до бесконечности.