В экономической зоне Японии обнаружили катер под военным флагом КНДР

Согласно информации службы безопасности на море, которая выполняет в Японии функции пограничной охраны, 23 августа в мелководной зоне Ямамотай в Японском море, которая относится к исключительной экономической зоне Японии, было обнаружено северокорейское грузовое судно под северокорейским флагом и скоростной катер.

Оба судна вскоре покинули ИЭЗ, однако на следующий день вновь были обнаружены патрульным кораблем службы безопасности на море. На этот раз над катером развевался флаг военно-морского флота Северной Кореи, а на борту были замечены три человека в камуфляжной форме. Катер приблизился к японскому патрульному судну на расстояние около 30 метров. Один из находившихся на борту корейцев был вооружен и направил на японское судно автомат, еще один снимал происходящее на видео. Выстрелов произведено не было.