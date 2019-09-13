Представитель госдепа избавилась от символа своей должности

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что решила избавиться от массивной папки с материалами для пресс-брифингов, которая стала своего рода символом должности.

"Забавное объявление! Многие из вас, кто освещал работу госдепартамента, видели большую и толстую папку для брифингов, которую предыдущие представители использовали на протяжении многих лет. Мы перешли на цифру и заменили папку (электронным) планшетом", - написала Ортагус в Twitter

Она выложила свою фотографию на трибуне госдепа с планшетом большого формата, марку которого разглядеть было нельзя.

На протяжении последних пяти лет представителями госдепартамента были шесть человек, четверо из них — женщины среднего роста (Джен Псаки, Мари Харф, Хезер Науэрт и сама Ортагус). Сколько весила папка, журналистам не говорили, но держать ее представителю чаще всего приходилось обеими руками. Тяжесть папки не раз использовалась в качестве отговорки представителями госдепа, которые хотели скорее покинуть зал после брифинга, не отвечая на дополнительные вопросы журналистов.