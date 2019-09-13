Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит "проклятие", пишет немецкий таблоид Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит "проклятие", пишет немецкий таблоид Bild

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной как исторические памятники", — пояснил глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель.

Несмотря на то что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов, неизвестно, кто должен этим заниматься, указывает таблоид. При этом, как заявил мэр города Кенигсбрюк, часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.

Кроме того, на снос и уборку этих "бетонных гигантов" просто нет денег, заключает Bild.

Западная группа войск (ЗГВ) — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил Российской Федерации, временно дислоцировавшееся на территории Германии. До марта 1992 года входила в состав Вооруженных сил СССР.

В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.