Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T11:51Z
https://ria.ru/20190913/1558638413.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027358_0:187:3100:1931_1036x0_80_0_0_a8200e093e830252291db9804ababbfd.jpg
РИА Новости

Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии

05:00 13.09.2019 (обновлено: 11:51 13.09.2019)
93099
© РИА Новости / Александр ЛыскинПрибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
© РИА Новости / Александр Лыскин
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит "проклятие", пишет немецкий таблоид Bild.
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
Празднование 20-летия падения Берлинской стены в Германии
8 августа, 10:05Сказано в эфире
Германии не было бы… В бундестаге напомнили о роли русских в истории немцевВ бундестаге напомнили, за что немцы должны благодарить русских. И этот список можно было бы продолжить, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной как исторические памятники", — пояснил глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель.
Несмотря на то что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов, неизвестно, кто должен этим заниматься, указывает таблоид. При этом, как заявил мэр города Кенигсбрюк, часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.
Кроме того, на снос и уборку этих "бетонных гигантов" просто нет денег, заключает Bild.
Колонна военной техники покидает город Кандагар
12 августа, 12:19РИА Новости
Опрос показал, какое событие 1989 года россияне считают самым важным
Западная группа войск (ЗГВ) — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил Российской Федерации, временно дислоцировавшееся на территории Германии. До марта 1992 года входила в состав Вооруженных сил СССР.
В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.
После распада СССР указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшей на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.
Проводы последних подразделений Западной группы войск Вооруженных сил России. Торжественный марш в Берлине
31 августа, 04:13РИА Новости
Вывод Западной группы войск из Германии
49891922123472
Обсудить 36
ГерманияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Не надо сносить, через один-два десятка лет мы вернемся туда.
13 сентября, 05:34
ФФФедор Федоров
2524220412
Проклятое наследие СССР это социальные льготы и гарантии.
13 сентября, 06:38
ЛКЛысый Кучерявый
1661710842
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Котовский Григорий Иванович
Стрижка "под Котовского"
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния