В Приморье восстановили проезд ко всем пострадавшим от наводнения селам

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Рабочие восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморья, нарушенный в результате ливней в августе, сообщает администрация края.

"Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что на восстановление дорог до наступления холодов направят дополнительные средства.

"Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать", – сказал он.