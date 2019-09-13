Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T04:54Z
https://ria.ru/20190913/1558638390.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155775/05/1557750581_0:149:3111:1899_1036x0_80_0_0_9f260002c3e422b3cfa8c026370a8381.jpg
РИА Новости

В Приморье восстановили проезд ко всем пострадавшим от наводнения селам

04:54 13.09.2019
948
© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок
Паводок
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Рабочие восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморья, нарушенный в результате ливней в августе, сообщает администрация края.
"Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.
Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что на восстановление дорог до наступления холодов направят дополнительные средства.
"Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать", – сказал он.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье в конце августа, привели к подтоплениям в нескольких районах края, были размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезало водой. В Приморье был введен режим ЧС регионального характера. До этого Приморье накрыл тайфун "Кроса". Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
Подтопленный район в Амурской области
12 сентября, 16:54РИА Новости
Уровень воды на реках Амурской области в сутки поднимался до двух метров
000200
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Ликвидация лесных пожаров
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке
Вода ушла еще из двух населенных пунктов Дальнего Востока за минувшие сутки
Лента
новостей
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре снизился впервые за полтора месяца
Парагвай
Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Представитель госдепа избавилась от символа своей должности
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон не комментирует возможность отправки еще 150 военных в Сирию
Вид на Каракас
Между Москвой и Каракасом планируют запустить прямое авиасообщение
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов
Кассир в супермаркете
Эксперты рассказали об увеличении повседневных расходов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния