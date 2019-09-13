Пентагон не комментирует возможность отправки еще 150 военных в Сирию

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон не комментирует возможность отправки дополнительно 150 военных в Сирию, но в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению войск в этой стране, сказал РИА Новости представитель американского министерства обороны.

Его попросили прокомментировать статью New York Times, в которой говорится, что Пентагон готовится отправить около 150 военнослужащих на северо-восток Сирии для совместного наземного патрулирования с Турцией.

"Стратегия наших сил в Сирии не изменилась. Хотя мы и работаем над реализацией распоряжения президента целенаправленно и скоординированно вывести войска из Сирии, уровень численного состава будут диктовать условия на местах. По соображениям безопасности мы не будем обсуждать конкретную численность или сроки", - сказал представитель Пентагона.

В настоящее время в Сирии находятся чуть менее 1000 американских военнослужащих, которые принимают участие в ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, напоминает New York Times.

Во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что совместное патрулирование турецких и американских военных в планируемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии является недостаточным для Анкары. По его словам, если Турции не удастся договориться с США по зоне безопасности в Сирии, то она будет вынуждена действовать самостоятельно.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.