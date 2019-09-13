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РИА Новости

СМИ: экс-президент Odebrecht вышел из под домашнего ареста

04:17 13.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Бразилии
Полицейский автомобиль в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский автомобиль в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент бразильской компании Odebrecht бизнесмен Марселу Одебрехт покинул дом, где содержался под домашним арестом с 2017 года, и посетил штаб-квартиру строительной компании в Сан-Паулу, сообщает издание Folha de São Paulo.
"Наследник группы компаний, которая носит его фамилию, посетил несколько этажей здания, поприветствовал сотрудников и получил аплодисменты рабочих", - пишет издание.
Первоначально бизнесмен должен был оставаться под домашним арестом до июня 2020 года.
Марселу Одебрехт был задержан в июне 2015 года полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
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