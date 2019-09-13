СМИ: экс-президент Odebrecht вышел из под домашнего ареста

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент бразильской компании Odebrecht бизнесмен Марселу Одебрехт покинул дом, где содержался под домашним арестом с 2017 года, и посетил штаб-квартиру строительной компании в Сан-Паулу, сообщает издание Бывший президент бразильской компании Odebrecht бизнесмен Марселу Одебрехт покинул дом, где содержался под домашним арестом с 2017 года, и посетил штаб-квартиру строительной компании в Сан-Паулу, сообщает издание Folha de São Paulo

"Наследник группы компаний, которая носит его фамилию, посетил несколько этажей здания, поприветствовал сотрудников и получил аплодисменты рабочих", - пишет издание.

Первоначально бизнесмен должен был оставаться под домашним арестом до июня 2020 года.

Марселу Одебрехт был задержан в июне 2015 года полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.