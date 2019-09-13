Noize MC в стихах высмеял "словоблудие" и "бездарность" Шнурова

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

"Аккорд четвертый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка", - говорит музыкант.

По словам рэпера, приемы Шнурова "несвежи", как и все его "словоблудие". При этом Noize MC сравнивает лидера "Ленинграда" с творцом, который "всегда бунтарь в душе" и "занят лишь глубинной сутью".

"Все это точно не про Вас// И Ваш бездарный перформанс,// Что в плане духа сделан грязной левой пяткой// Так пусть дуэль рассудит нас", - отмечает Алексеев.