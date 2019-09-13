ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал среднему классу новое снижение налогов.
"Мы объявим этот план в следующем году. Это будет очень, очень существенное снижение налогов для людей со средним доходом, которые так напряженно работают", - заявил Трамп, выступая в Балтиморе перед сторонниками и конгрессменами-республиканцами. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
В 2017 году Трампу уже удалось добиться изменений в налоговом законодательстве, которые привели к снижению подоходного налога для большинства категорий граждан. Также был снижен налог на прибыль корпораций.
Трамп начал выступать практически одновременно с дебатами претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии, которые проходят в Хьюстоне.