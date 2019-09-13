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РИА Новости

Трамп пообещал среднему классу новое снижение налогов

04:14 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал среднему классу новое снижение налогов.
"Мы объявим этот план в следующем году. Это будет очень, очень существенное снижение налогов для людей со средним доходом, которые так напряженно работают", - заявил Трамп, выступая в Балтиморе перед сторонниками и конгрессменами-республиканцами. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
В 2017 году Трампу уже удалось добиться изменений в налоговом законодательстве, которые привели к снижению подоходного налога для большинства категорий граждан. Также был снижен налог на прибыль корпораций.
Трамп начал выступать практически одновременно с дебатами претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии, которые проходят в Хьюстоне.
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