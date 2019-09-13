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РИА Новости

Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США

04:10 13.09.2019 (обновлено: 10:53 13.09.2019)
19996
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, но процесс должен быть справедливым и объективным.
В ходе интервью радиостанции National Public Radio он заявил, что хотел бы рассказать присяжным, почему предоставил секретную информацию журналистам. Присяжные, по словам Сноудена, также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он предал огласке, чтобы оценить, правильно ли он поступил.

"У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию", — отметил он.

При этом Сноуден подчеркнул, что его возвращение в США только для того, чтобы выслушать приговор, станет плохим примером для тех, кто, возможно, находится в похожей ситуации.
Эдвард Сноуден
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Сноуден рассказал, как США в 2012 году отключили Сирию от интернета
"Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец", — добавил Сноуден.
Экс-сотрудник АНБ также отметил, что "не выбирал жизнь в России". Он напомнил, что просил убежища у 27 стран, включая Германию и Польшу, но те побоялись ответных мер со стороны США, в отличие от Москвы.
По его словам, российские разведслужбы предлагали ему сотрудничество, однако он отказался, а если бы дал согласие, то вместо проведенных 40 дней в аэропорту "еще бы в первый день покинул аэропорт на лимузине, жил бы во дворце", а на Красной площади проводились бы парады в его честь.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Вчера, 09:34Сказано в эфире
"Ситуация меняется…" Эксперт об условиях Сноудена для возвращения в США Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин предположил возможную реакцию со стороны Вашингтона.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили на три года.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. 11 апреля 2019
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2307164925
Обсудить 23
Эдвард СноуденРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"а на Красной площади проводились бы парады в его честь."- А не слишком ли много чести для перебежщика? У него мания величия (впрочем как у всех американцев)!!!😂😂😂
13 сентября, 06:25
Felix D
3541005
Справедливый суд в США? Там за одно и то же преступление «вилочка» от штрафа до электрического стула.
13 сентября, 06:44
Игорь 74
3250102
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