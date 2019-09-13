Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, но процесс должен быть справедливым и объективным.

В ходе интервью радиостанции National Public Radio он заявил, что хотел бы рассказать присяжным, почему предоставил секретную информацию журналистам. Присяжные, по словам Сноудена, также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он предал огласке, чтобы оценить, правильно ли он поступил.

"У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию", — отметил он.

При этом Сноуден подчеркнул, что его возвращение в США только для того, чтобы выслушать приговор, станет плохим примером для тех, кто, возможно, находится в похожей ситуации.

"Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец", — добавил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ также отметил, что "не выбирал жизнь в России". Он напомнил, что просил убежища у 27 стран, включая Германию и Польшу, но те побоялись ответных мер со стороны США, в отличие от Москвы.

По его словам, российские разведслужбы предлагали ему сотрудничество, однако он отказался, а если бы дал согласие, то вместо проведенных 40 дней в аэропорту "еще бы в первый день покинул аэропорт на лимузине, жил бы во дворце", а на Красной площади проводились бы парады в его честь.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.