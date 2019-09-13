БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен – РИА Новости. Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью в стране, соответствующий законопроект будет представлен на следующей неделе, сообщила администрация президента.

"Президент анонсировал, что на следующей неделе представит поправку в закон, которая позволит вооруженным силам бороться с организованной преступностью", - отмечается в Twitter администрации.

"Мы должны поручить им (вооруженным силам – ред) новую миссию, чтобы они исполнили новую роль в борьбе против преступности", - заявил в свою очередь президент страны Марио Абдо Бенитес.