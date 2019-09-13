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РИА Новости

Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью

04:05 13.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПарагвай
Парагвай
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Парагвай. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен – РИА Новости. Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью в стране, соответствующий законопроект будет представлен на следующей неделе, сообщила администрация президента.
"Президент анонсировал, что на следующей неделе представит поправку в закон, которая позволит вооруженным силам бороться с организованной преступностью", - отмечается в Twitter администрации.
"Мы должны поручить им (вооруженным силам – ред) новую миссию, чтобы они исполнили новую роль в борьбе против преступности", - заявил в свою очередь президент страны Марио Абдо Бенитес.
Данное заявление было сделано после нападения предполагаемых участников бразильской преступной группировки на полицейских, перевозивших одного из лидеров этой банды. В результате перестрелки погиб служитель порядка.
Владимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи
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