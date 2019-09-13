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РИА Новости

Эксперты рассказали об увеличении повседневных расходов россиян

04:02 13.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, когда расходы традиционно низки, а по сравнению с августом прошлого года они выросли на 11%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в 0,2% дает рост более чем на 5%. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в 4,3%", - говорится в исследовании.
Холдинг указывает, что реальные (очищенные от инфляции) расходы остаются на самых высоких позициях для рассматриваемого месяца. "Более того, величина реальных расходов в минувшем августе уступила только мартовскому показателю текущего года и оказалась равна майскому значению 2015 года", - добавляется в исследовании.
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Президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что рост расходов в августе - достаточно традиционное явление, связанное с подготовкой к новому учебному году и новому сезону в целом. Он также указал, что официальная статистика приводит данные, которые свидетельствуют об удешевлении сезонных овощей и фруктов.
"Однако вместе с тем отмечается и рост цен на многие непродовольственные товары, что подтверждает и индекс покупательской активности россиян. Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. То есть больше затрат пришлось на непродуктовые категории. И это также сказалось на величине среднего чека, который за месяц вырос почти на 20 рублей", - добавил Милехин.
Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
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