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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Между Москвой и Каракасом планируют запустить прямое авиасообщение

03:58 13.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящемся запуске прямых рейсов между Москвой и Каракасом.
"Вскоре мы откроем прямое авиасообщение по маршруту "Каракас-Москва", чтобы наша молодежь могла проводить каникулы в России", - заявил Мадуро в ходе выступления перед участниками антивоенной акции в защиту суверенитета и мира в Каракасе.
Заявление президента последовало в ответ на приглашение посетить Россию от участников Совета молодежных объединений, которые принимали участие в акции в Каракасе.
По словам президента Мадуро, делегация венесуэльской молодежи приедет в Россию для участия в праздновании годовщины победы над фашизмом.
Сейчас между Каракасом и Москвой нет прямого сообщения. Из столицы латиноамериканской страны в Москву можно улететь с пересадкой в Мадриде. Билет эконом-класса будет стоить от 55 тысяч рублей. Билет в один конец с двумя пересадками обойдется примерно в 40 тысяч рублей.
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В Венесуэле продолжается затяжной экономический кризис. Уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов по итогам 2018 года. МВФ опубликовал в августе доклад департамента западного полушария, в котором ухудшил прогноз по снижению ВВП Венесуэлы в 2019 году с 25% до 35% из-за упадка в нефтяной промышленности, которая вряд ли сможет восстановиться в ближайшее время.
В Венесуэле продолжается затяжной экономический и политический кризис. 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаРоссияЭкономика
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