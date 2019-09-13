В Societe Generale спрогнозировали сроки окончания торговой войны США и КНР

"Через год будут выборы в США. И в какой-то момент Трамп должен будет закрыть сделку, надеюсь, это будет и для его собственного успеха, чтобы показать себя в качестве президента, который достиг чего-то для выборов. Я думаю, что в какой-то момент он должен будет остановить войну и дать некоторый сигнал окончания войны с некоторым успехом. То есть, я думаю, самое позднее - к весне следующего года это должно будет закончиться", - сказал он.