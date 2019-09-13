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РИА Новости

В Societe Generale спрогнозировали сроки окончания торговой войны США и КНР

03:33 13.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости, Мария Князева. Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги не исключает окончания торговой войны США и КНР к весне следующего года ввиду грядущих выборов президента Соединенных Штатов, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Через год будут выборы в США. И в какой-то момент Трамп должен будет закрыть сделку, надеюсь, это будет и для его собственного успеха, чтобы показать себя в качестве президента, который достиг чего-то для выборов. Я думаю, что в какой-то момент он должен будет остановить войну и дать некоторый сигнал окончания войны с некоторым успехом. То есть, я думаю, самое позднее - к весне следующего года это должно будет закончиться", - сказал он.
"Надеюсь (к весне - ред.), должно быть ее завершение. Потому что не в интересах президента США идти на выборы с напряженностью, которая оказывает негативное воздействие на экономику", - добавил Бини-Смаги.
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Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает.
Новый раунд торгово-экономических переговоров условлено провести в Вашингтоне в начале октября.
Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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