У американской пары после процедуры ЭКО родился ребенок другой расы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику из-за того, что после процедуры экстракорпорального оплодотворения у них родился ребенок от другого мужчины. Об этом сообщает телеканал NBC New York.
Кристина Кеддерич и Дрю Василевски заметили, что растят не свою дочь, после того, как у ребенка начали проявляться черты, типичные для азиатов, при этом отец и мать девочки были европеоидной расы.
Проведенный анализ ДНК подтвердил, что Дрю Василевски действительно не является биологическим отцом девочки.
Ошибка врачей стала поводом для разлада в семье, который привел к ее распаду.
Бывшие супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей-репродуктологов, уточняет Metro.
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