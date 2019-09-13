СМИ: Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни не пришла на открытие магазина своей дочери. Об этом сообщает " Актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни не пришла на открытие магазина своей дочери. Об этом сообщает " КП ".

Мероприятие состоялось в четверг в Москве, открытие шоу-рума проходило в торжественной обстановке.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.