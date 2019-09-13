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РИА Новости

СМИ: Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

03:30 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни не пришла на открытие магазина своей дочери. Об этом сообщает "КП".
Мероприятие состоялось в четверг в Москве, открытие шоу-рума проходило в торжественной обстановке.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.
Сама Заворотнюк в беседе со СМИ отказалась комментировать слухи о своей болезни. При этом она отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.
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