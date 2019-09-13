Эксперты назвали возможную опасность разведения кречетов на Камчатке

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Создание центра по восстановлению популяции краснокнижного кречета на Дальнем Востоке без должного контроля может привести к созданию канала контрабанды редкого вида сокола в арабские страны, сказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Мировая популяция кречета оценивается приблизительно в 8–11 тысяч пар, 3,5–5 тысячи из которых приходится на Россию. Современная камчатско-корякская популяция насчитывает несколько сотен пар, несмотря на существенное сокращение в течение последних 15–20 лет, остается одной из крупнейших в стране и одной из ключевых в ареале вида. Основная причина сокращения популяции кречетов - браконьерский вылов и продажа в арабские страны, где птица используется для соколиной охоты. Кречет используется для охоты на дрофу-красотку или джека, который, по убеждению арабов, является мощнейшим средством для потенции.

Ранее Минприроды заявило, что намерено построить центр разведения кречетов на Камчатке при поддержке ОАЭ.

"В отношении именно питомника для кречетов, тем более, под патронажем арабских эмиратов, совершенно другая история. Надо очень внимательно разбираться, как собираются это организовать. Потому что мы знаем такие прецеденты в мире: подменная торговля дикими птицами, изъятыми из природы под эгидой якобы полученных из питомника. За питомником должен быть жесткий контроль с обязательной маркировкой птенцов сразу после вылупления для того, чтобы избежать того, что под эгидой питомника будут твориться дела, не соответствующие российскому и международному законодательству", - сказал научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Он также отметил, что при организации работы питомника огромную роль играет система мечения птиц. Ранее считалось, что пресечь контрабанду могут несъемные кольца, которые в конце концов контрабандисты научились снимать. По словам Кревера, оборудование для нанесения изотопной метки, которую невозможно подделать, стоит около миллиона долларов.

"Были планы по созданию питомника на острове Карагинский, который отрезан от мира, если же питомник будет привязан к какому-то заповеднику, например к Кроноцкому на Камчатке, то это другой поворот", - поясняет Кревер.

Руководитель "Центра спасения диких животных" Сергей Ганусевич полагает, что сделать работу питомника легальной практически невозможно. Свои доводы он изложил в письме президенту РФ.

"Происхождение кречетов, которых планируется использовать в разведении, в том числе в коммерческих целях, заявляемое как камчатское, не может быть легитимным. Как известно, они поступают из ОАЭ в Киргизстан (в Киргизстане нет кречетов - ред.) в центр реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас". Однако камчатские кречеты могли быть вывезены из России в ОАЭ только контрабандным путем, так как легальный экспорт их не производился", - говорится в письме.

Эксперт пояснил, что кречеты находятся под защитой первого приложения Конвенции по международной торговле видами (СИТЕС). В первое Приложение включены виды, находящиеся под угрозой вымирания, торговля которыми может быть разрешена только в исключительных обстоятельствах. Согласно этой конвенции, кречеты могут экспортироваться только из зарегистрированных СИТЕС питомников, но таких питомников в ОАЭ нет.

"Разведение кречетов нелегитимного происхождения также будет нарушением СИТЕС, а их экспорт считаться контрабандным", - полагает Ганусевич.

Он также обращает внимание, что в России нет лабораторий, которые могли бы проводить экспертизу ДНК птиц, подтверждать искусственное разведение и не допустить вывоз диких кречетов.

Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин рассказал, что в России нет ни одного питомника, зарегистрированного в СИТЕС, который бы выполнял условия организации - генетическая паспортизация птиц, чипирование, электронный документооборот, хранение всех погибших птиц в морозилках и другие правила.

"Отсутствие системы контроля только усилит контрабанду, а не предотвратит ее", - заявил Карякин.

Как пояснил Карякин, кречеты ценятся в арабских странах, как идеальные птицы для соколиной охоты. Считается, что ловчие качества дикой птицы выше, чем у той, что получена в искусственном разведении.

"Соколиная охота - это древнейшая традиция, которая у арабов является предметом национальной гордости. В угоду этому развлечению уже выловлены редкие соколы в Европе, почти все балобаны на юге Сибири и кречеты на Камчатке. Цена дикой птицы может доходить до нескольких тысяч евро, но чтобы доставить одну птицу заказчику, браконьер губит сотню других, которые погибли в дороге или оказались не того окраса", - рассказал Карякин.

Эксперты сошлись во мнении, что незаконный вылов редких видов соколов, в том числе, кречетов в России продолжается и пресечь его силовыми методами не удается. Согласно методике исчисления причиненного природе ущерба, принятого в РФ, цена кречета составляет 1,1 миллионов рублей.

По данным WWF России, объем нелегальных поставок изъятых из природы птиц оценивается экспертами в примерно 300–400 кречетов.

Как отмечается в обзоре WWF России, интерес к соколиной охоте в странах Персидского залива резко возрос в конце 70-х годов в связи с экономическим ростом. Тогда заново сформировался рынок соколов, основными участниками которого были наиболее состоятельные лица арабских стран. Основными импортерами пойманных в природе соколов являются Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ. В Россию ловцы приезжают за эксклюзивным товаром – кречетами и оседлыми балобанами, при этом основную часть российских птиц отлавливают во время миграции. В Евразии кречет гнездится и мигрирует, в основном, в пределах Российской Федерации, поэтому Россия является, по факту, монополистом по поставке кречетов.

В 90-е годы количество кречетов и соколов в мире настолько сократилось, что ОАЭ стали создавать питомники по разведению этих птиц, но дикая птица продолжает ценится выше.