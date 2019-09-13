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РИА Новости

В одном из ресторанов в Стамбуле появились роботы-официанты

03:17 13.09.2019
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© РИА Новости / Мюджахит КушманРобот-официанты в одном из ресторанов Стамбула
Робот-официанты в одном из ресторанов Стамбула
© РИА Новости / Мюджахит Кушман
АНКАРА, 13 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Клиентов одного из ресторанов в стамбульском районе Атакёй теперь вместо официантов обслуживают роботы, сообщил РИА Новости директор ресторана Мюджахит Кушман.
"Впервые мысль о внедрении роботов в обслуживание посетителей ресторана подал нам один из наших клиентов, профессор. Эту идею мы воплотили в жизнь. Также мы сделали роботов своим брендом и оформили авторские права. Сейчас у нас три робота, которых мы заказали за границей, а запрограммировали их турецкие инженеры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, роботы уже привлекают в ресторан большое количество клиентов. "Многие приходят только ради того, чтобы посмотреть, как это происходит. Роботы знают, к какому столику им нужно двигаться и умеют говорить. Уверен, что в будущем роботы заменят официантов. С развитием технологий эта профессия будет пользоваться все меньшим спросом", - отметил Кушман.
Он добавил, что "всем нравится исполнительность роботов, которые не выдвигают никаких инициатив, а только выполняют то, что им говорится".
В августе в аэропорту Стамбула начали в тестовом режиме работать роботы-консультанты. Они имеют строение, подобное человеческому, ходят и разговаривают. Роботы призваны помочь пассажирам сориентироваться на территории аэропорта, они могут считывать текст с билета, выводить данные о полете на дисплей, а также отвечать на вопросы по расписанию на турецком и английском языках.
© РИА Новости / Мюджахит КушманРоботы-официанты в одном из ресторанов Стамбула
Роботы-официанты в одном из ресторанов Стамбула
© РИА Новости / Мюджахит Кушман
Роботы-официанты в одном из ресторанов Стамбула
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