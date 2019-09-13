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РИА Новости

Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов

03:35 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пункт технического осмотра автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ассоциация автодилеров РоАД предлагает ввести систему сертификации автосервисов, в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщил РИА Новости представитель ассоциации.
По данным дилеров, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в "серой зоне", и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть - в "гаражах", в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение.
"Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников", - сказал собеседник агентства.
Саморегулирование в такой системе может осуществляться через профильные организации - РоАД, Автомобильная сервисная ассоциация, допускает РоАД. При этом, получение базового уровня будет носить заявительный характер, а для осуществления технически сложного ремонта потребуется допуск в соответствии с требованиям производителей машин и оборудования, законодательству РФ и внедряемым профессиональным стандартам, подчеркивают в ассоциации.
"Стратегически, такая сертификация возможна. Вопрос в том, кто будет сертифицировать сервисы, и что нужно, чтобы пройти сертификацию, а также, какие компетенции сервису нужно будет подтвердить", - считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
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