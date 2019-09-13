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РИА Новости

В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов

03:12 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты можно использовать для доставки лекарств в удаленные и труднодоступные местности, что помогло бы решить проблему доступности препаратов для проживающих там граждан, соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
"В целях улучшения социального климата и повышения уровня жизни людей в труднодоступных и удаленных местностях предлагаем разработать комплексную программу "Мобильные лекарства" с возможностью доставки лекарственных средств с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В качестве пилотного проекта программы Чернышов предлагает такую доставку в нескольких регионах. В рамках реализации этой программы депутат предлагает привлечь региональные аптечные сети и учреждения здравоохранения.
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"У нас в ряде регионов остается проблема, связанная со сложной логистикой и удаленностью проживания. То есть люди могут потратить много сил и времени, чтобы добраться из села в город и столкнуться с тем, что нужный им препарат опять не завезли в аптеку. При этом надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненноважных вещей, - не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома. Это, например, люди с ограниченными физическими возможностями, пожилые, матери с маленькими детьми, люди, живущие в удаленных местах или за городом, да и просто занятые на работе, которым важна экономия времени", - сказал Чернышов РИА Новости.
В своём обращении к министру он пояснил, что возведение инфраструктуры в труднодоступных и удаленных местностях порой невозможно по естественно-географическим и демографическим причинам. А особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, проживающих на таких территориях.
Депутат отметил, что дроны могли бы стать способом доставки жизненноважных для людей препаратов.
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