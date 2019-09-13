В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов

"У нас в ряде регионов остается проблема, связанная со сложной логистикой и удаленностью проживания. То есть люди могут потратить много сил и времени, чтобы добраться из села в город и столкнуться с тем, что нужный им препарат опять не завезли в аптеку. При этом надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненноважных вещей, - не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома. Это, например, люди с ограниченными физическими возможностями, пожилые, матери с маленькими детьми, люди, живущие в удаленных местах или за городом, да и просто занятые на работе, которым важна экономия времени", - сказал Чернышов РИА Новости.