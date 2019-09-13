Хантсман заявил, что будет скучать по друзьям в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман рассказал, что будет скучать по атмосфере Спасо-Хауса и обретенным в России друзьям. В четверг в резиденции главы американской дипмиссии прошел последний в ходе его пребывания в Москве концерт.
"Мы будем скучать по концертам, по атмосфере, по Спасо-Хаусу и по вам! И когда я говорю по вам — я имею в виду наших друзей россиян, друзей-дипломатов, друзей-послов, с кем мне выпала честь работать вместе, и по сотрудникам посольства США, которые помогали мне выполнять мою работу — стабилизировать отношения с Россией, благодаря вам мы называли Спасо-Хаус нашим домом", — сказал Хантсман.
Гостями вечера стали музыканты из российского джаз-фьюжн трио Романа Мирошниченко и американский исполнитель кантри-блюза Тим Истон.
"Если бы Россия и США работали вместе как они, у нас бы не было проблем", — пошутил Хантсман под занавес концерта.
Сам американский посол известен своим пристрастием к року: в молодости он играл на клавишных в группе.
Ранее Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.