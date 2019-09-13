Хантсман заявил, что будет скучать по друзьям в России

"Мы будем скучать по концертам, по атмосфере, по Спасо-Хаусу и по вам! И когда я говорю по вам — я имею в виду наших друзей россиян, друзей-дипломатов, друзей-послов, с кем мне выпала честь работать вместе, и по сотрудникам посольства США, которые помогали мне выполнять мою работу — стабилизировать отношения с Россией, благодаря вам мы называли Спасо-Хаус нашим домом", — сказал Хантсман.