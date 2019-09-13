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РИА Новости

НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС

03:07 13.09.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
Представитель агентства отметил, что сейчас выбираются даты пяти выходов, которые проведут астронавты на МКС в период с конца сентября до середины октября. Цель выходов состоит в замене старых аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.
Изначально график предусматривал выполнение части работы во время двух-трёх выходов в сентябре, а остальную часть предстояло доделать в январе 2020 года также во время двух-трёх выходов. Теперь всю работу планируется осуществить в сентябре-октябре.
По данным на сайте НАСА, первые два из пяти выходов намечаются на 27 сентября и 1 октября.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прилететь россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Международная космическая станция
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КосмосМеждународная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
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