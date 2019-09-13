Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T15:49Z
https://ria.ru/20190913/1558637688.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155866/72/1558667210_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_b2c0de6aed45c39974e1086fe6002a6c.jpg
РИА Новости

В США раздали Шнобелевские премии

03:06 13.09.2019 (обновлено: 15:49 13.09.2019)
16468
© AP Photo / Elise AmendolaВедущий церемонии вручения Шнобелевской премии - 2019 Марк Абрахамс
Ведущий церемонии вручения Шнобелевской премии - 2019 Марк Абрахамс
© AP Photo / Elise Amendola
Ведущий церемонии вручения Шнобелевской премии - 2019 Марк Абрахамс
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Очередная, 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как Антинобелевская премия) прошла в США, лауреатами среди прочих стали изобретатель машины для смены подгузников и ученые, которые установили, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей, сообщили организаторы.
Премия вручается журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research) за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.
Трое ученых получили премию за то, что выяснили, что известная технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной — так называемое оперантное обучение — хорошо подходит для тренировки хирургов.
Британский врач Джеймс Хиткот (слева) во время вручения ему Шнобелевской премии 2017
14 сентября 2018, 09:45РИА Новости
Магия вуду работает. За доказательство вручили десять триллионов долларов
Голландские и турецкие ученые получили награду за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире. Бактерии, способные сопротивляться медикаментам, дольше всего задерживались на банкнотах центрального банка Румынии, тогда как американские и канадские доллары, а также индийские рупии были не такими грязными. Бактериям помогли полимеры, которые используются при производстве румынской наличной валюты для борьбы с подделками и большей устойчивости денег к износу.
Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая способна менять детям подгузники. Аппарат запатентован в США.
Премия в области химии ушла японским ученым, давшим оценку общему количеству слюны, которое производит в день пятилетний ребенок.
Премия в области психологии досталась немцу Фритцу Страку, который "сначала открыл, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем открыл, что это не так".
В номинации "медицина" победил Сильвано Галлус, который привел данные в поддержку теории, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.
Facepalm
11 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Чушь собачья! Ученые раскрыли секрет туалетной бумаги
Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.
Премию мира получили несколько ученых из разных стран, которые установили шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.
Призы вручают настоящие нобелевские лауреаты — их в этом году на церемонии было четверо. Победителям вручают банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.
Церемонию сопровождают пародийные представления и лекции, где экспертам предоставляют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов. Лауреатам, которые осмелятся явиться для вручения премии, дают на речь со сцены одну минуту, по истечении которой восьмилетняя девочка просит их прекратить и заявляет, что ей скучно.
Засмеяться и задуматься: Шнобелевская премия-2019
12 сентября, 15:37Радио
Засмеяться и задуматься: Шнобелевская премия-2019Насколько совместимы наука и юмор, и выходит ли из этого что-то полезное, рассказали в эфире радио Sputnik шеф-редактор портала "Наука и жизнь" Максим Абаев и научный сотрудник философского факультета МГУ Владислав Рыженков.
51984108
Обсудить 1
Шнобелевская премияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Летний отдых в Сочи
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Пассажирский поезд дальнего следования
В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
Химическая лаборатория
В Китае отредактировали стволовые клетки для лечения пациента с лейкемией
Лента
новостей
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Сирия
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Молодая семья
У американской пары после процедуры ЭКО родился ребенок другой расы
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ
Прибытие из Германии последнего подразделения Западной группы войск
Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Выдача полисов ОСАГО
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния