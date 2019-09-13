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РИА Новости

Группа экспертов из Японии в пятницу отправится на Кунашир

02:55 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Группа японских экспертов в пятницу отправляется из порта Немуро на Хоккайдо на курильский остров Кунашир, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.
"Группа японских экспертов в пятницу отправляется из порта Немуро на Хоккайдо на курильский остров Кунашир. Делегация прибудет на Курилы теплоходом "Этопирика", - рассказал собеседник агентства.
По словам Симидзу, стороны обсудят в ходе визита вопросы обращения с отходами и проведут ряд консультационных встреч.
В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах по сокращению там отходов.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 00:59РИА Новости
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