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РИА Новости

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре снизился впервые за полтора месяца

02:51 13.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска к утру пятницы снизился на 4 сантиметра – до 825 сантиметров, снижение происходит впервые за полтора месяца, ранее уровень только рос, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее сообщалось, что утром в четверг паводок в Комсомольске достиг пика – уровень составил 829 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.
"За стуки отмечено снижение на 4 сантиметра – до 825 сантиметров. От воды освободились около 30 частных домов. В зоне подтопдения остаются 420 частных жилых домов, 992 приусадебных участка, грунтовыми водами подтоплены подвалы 454 многоквартирных домов . В ПВР находятся 42 человека. От воды освободилась территория зооцентра "Питон", все животные живы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на снижение уровня Амура в городе продолжаются работы по укреплению дамб, поднятию уровня тротуаров в подтопленных территориях. В последние три дня проводились работы по укреплению опор газопровода, который проходит через вышедшую из берегов реку Силинка. Трубопровод подает газ на две ТЭЦ, завод "Амурсталь" и Центральный округ города. Опоры укрепляют крупным скальным грунтом.
Он отметил, что по рекомендации Роспортебнадзора, Горводоканал ввел гиперхлорирование водопроводной воды, несмотря на то, что вода водопроводе соответствует нормативам.
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Амур (река)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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