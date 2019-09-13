Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре снизился впервые за полтора месяца

ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска к утру пятницы снизился на 4 сантиметра – до 825 сантиметров, снижение происходит впервые за полтора месяца, ранее уровень только рос, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что утром в четверг паводок в Комсомольске достиг пика – уровень составил 829 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.

"За стуки отмечено снижение на 4 сантиметра – до 825 сантиметров. От воды освободились около 30 частных домов. В зоне подтопдения остаются 420 частных жилых домов, 992 приусадебных участка, грунтовыми водами подтоплены подвалы 454 многоквартирных домов . В ПВР находятся 42 человека. От воды освободилась территория зооцентра "Питон", все животные живы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на снижение уровня Амура в городе продолжаются работы по укреплению дамб, поднятию уровня тротуаров в подтопленных территориях. В последние три дня проводились работы по укреплению опор газопровода, который проходит через вышедшую из берегов реку Силинка. Трубопровод подает газ на две ТЭЦ, завод "Амурсталь" и Центральный округ города. Опоры укрепляют крупным скальным грунтом.