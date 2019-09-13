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РИА Новости

Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях

02:44 13.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПарагвай
Парагвай
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Парагвай. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен – РИА Новости. Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Министр здравоохранения Хулио Массолени заявил, что выпущена резолюция, устанавливающая порядок выдачи лицензий на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны. Запросы от заинтересованных компаний будут приниматься с 1 по 31 октября", - отмечается в сообщении.
При этом 2% всей произведенной марихуаны будет поступать непосредственно в министерство здравоохранения и затем в бесплатной форме предоставляться нуждающимся в лекарстве пациентам.
В частности, речь идет об облегчении состояния больных эпилепсией, Паркинсоном.
В 2017 году был опубликован закон, запустивший в Парагвае национальную программу по изучению и научному исследованию использования марихуаны и ее производных в медицинских целях. Тогда же страна начала закупать масло каннабиса в медицинских целях.
Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны.
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