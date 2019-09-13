Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен – РИА Новости. Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Министр здравоохранения Хулио Массолени заявил, что выпущена резолюция, устанавливающая порядок выдачи лицензий на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны. Запросы от заинтересованных компаний будут приниматься с 1 по 31 октября", - отмечается в сообщении.

При этом 2% всей произведенной марихуаны будет поступать непосредственно в министерство здравоохранения и затем в бесплатной форме предоставляться нуждающимся в лекарстве пациентам.

В частности, речь идет об облегчении состояния больных эпилепсией, Паркинсоном.

В 2017 году был опубликован закон, запустивший в Парагвае национальную программу по изучению и научному исследованию использования марихуаны и ее производных в медицинских целях. Тогда же страна начала закупать масло каннабиса в медицинских целях.