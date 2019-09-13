Семья Талькова подала иск против певицы Азизы, обвинившей его в сутенерстве

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вдова и сын певца Игоря Талькова обратились в суд и прокуратуру из-за высказываний певицы Азизы, обвинившей музыканта в сутенерстве. Об этом Вдова и сын певца Игоря Талькова обратились в суд и прокуратуру из-за высказываний певицы Азизы, обвинившей музыканта в сутенерстве. Об этом РБК рассказала адвокат Тальковых Нина Аверина.

По словам защитника, причиной обращения стало высказывание певицы в эфире телепередачи "На самом деле".

"Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету", — рассказала адвокат.

В свою очередь, сестра Азизы, являющаяся по совместительству ее директором, заявила РБК, что в высказываниях певицы не содержалось клеветы и оскорблений по отношению к музыканту.