Семья Талькова подала иск против певицы Азизы, обвинившей его в сутенерстве

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вдова и сын певца Игоря Талькова обратились в суд и прокуратуру из-за высказываний певицы Азизы, обвинившей музыканта в сутенерстве. Об этом РБК рассказала адвокат Тальковых Нина Аверина.
По словам защитника, причиной обращения стало высказывание певицы в эфире телепередачи "На самом деле".
13 ноября 2018, 18:25РИА НовостиДело об убийстве Игоря Талькова
"Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету", — рассказала адвокат.
В свою очередь, сестра Азизы, являющаяся по совместительству ее директором, заявила РБК, что в высказываниях певицы не содержалось клеветы и оскорблений по отношению к музыканту.
Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Был убит 6 октября 1991 года выстрелом из пистолета во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману (концертному директору певца. - прим. ред.), который уехал в Израиль и находится в розыске уже почти 30 лет.
14 ноября 2018, 00:41РИА НовостиВдова Талькова ознакомилась с деталями дела об убийстве мужа