В Биробиджане загорелось складское помещение

© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО Тушение пожара в Биробиджане

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание в складском помещении производителя упаковок в городе Биробиджан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО Тушение пожара в Биробиджане © Фото : ГУ МЧС России по ЕАО Тушение пожара в Биробиджане

Согласно данным МЧС, в 8.05 (1.05 мск) пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: ЕАО, город Биробиджан, улица Косникова, дом 48. Пожар разгорелся в складском помещении производителя упаковок на площади около 800 квадратных метров.

"Пожару был присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.