Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T09:45Z
https://ria.ru/20190913/1558637463.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155864/11/1558641134_0:169:1040:754_1036x0_80_0_0_115926be12018343075871bd917bbd4b.jpg
РИА Новости

В Биробиджане загорелось складское помещение

02:28 13.09.2019 (обновлено: 09:45 13.09.2019)
516
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАОТушение пожара в Биробиджане
Тушение пожара в Биробиджане
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание в складском помещении производителя упаковок в городе Биробиджан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАОТушение пожара в Биробиджане
Тушение пожара в Биробиджане
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО
Тушение пожара в Биробиджане
Согласно данным МЧС, в 8.05 (1.05 мск) пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: ЕАО, город Биробиджан, улица Косникова, дом 48. Пожар разгорелся в складском помещении производителя упаковок на площади около 800 квадратных метров.
"Пожару был присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействован 31 человек и 9 единиц техники.
Тушение пожара
12 сентября, 18:08РИА Новости
В Сыктывкаре загорелась школа
111000
Обсудить 0
БиробиджанПроисшествия
Рекомендуем
Тушение пожара
В Сыктывкаре загорелась школа
РИА
Новости
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Сирия
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Лента
новостей
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре снизился впервые за полтора месяца
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Мадуро в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН
Япония
Токио заявил протест КНДР из-за военного катера в своей экономической зоне
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения увеличилась за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния