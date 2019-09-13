Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до 166 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 16 лесных пожаров на площади 207 гектаров.

"На 00.00 мск 13.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 166 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас в Красноярском крае - восемь пожаров на землях лесного фонда на площади 151 гектар. За прошедшие сутки ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 73 гектара.