Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов и кубинских СМИ, а также страницу министерства коммуникаций Кубы и компартии, однако ряд аккаунтов, в том числе первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, пока недоступен.

Ранее сообщалось, что десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции полуторачасового выступления президента Мигеля Диаса-Канеля и руководителей правительства. Позже союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

На данный момент аккаунты ранее заблокированных изданий Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, а также страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы снова доступны.

Тем не менее, ряд аккаунтов остается заблокированными, среди которых и учетная запись Рауля Кастро.