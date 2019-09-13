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РИА Новости

Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ

02:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов и кубинских СМИ, а также страницу министерства коммуникаций Кубы и компартии, однако ряд аккаунтов, в том числе первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, пока недоступен.
Ранее сообщалось, что десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции полуторачасового выступления президента Мигеля Диаса-Канеля и руководителей правительства. Позже союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.
На данный момент аккаунты ранее заблокированных изданий Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, а также страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы снова доступны.
Тем не менее, ряд аккаунтов остается заблокированными, среди которых и учетная запись Рауля Кастро.
Менее месяца назад, 19 августа, Twitter сообщил об изменении политики использования рекламных сообщений, и в частности - о запрете на использование инструментов рекламного продвижения для государственных учреждений и СМИ, которые финансируются государством. Согласно тексту сообщения, владельцы всех таких аккаунтов должны были быть проинформированы о нарушении правил и имели 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламных инструментов для продвижения общественно-политической информации.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
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